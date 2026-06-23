Policiais militares apreenderam, na segunda-feira (22), 176 porções de maconha, 390 microtubos de cocaína, 56 unidades de dry e 26 de ice — variações mais potentes da maconha — em uma residência no bairro Jardim Triunfo, em Pedreira. Um suspeito conseguiu fugir.
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Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada para atender a uma denúncia de tráfico de drogas no local. Ao chegar, os militares observaram intensa movimentação de pessoas em frente ao imóvel, que se dispersaram assim que notaram a viatura.
Pelo portão, que estava entreaberto, os agentes viram um homem segurando uma sacola. Ao perceber que havia sido descoberto, o indivíduo soltou o material e correu para os fundos da casa, subiu em telhados e seguiu em direção a uma área de mata. Apesar das buscas, ele não foi localizado.
Dentro da sacola, além das drogas, a polícia encontrou R$ 284 em espécie. Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia local, onde o caso foi registrado. A polícia segue investigando para identificar o proprietário da residência e o suspeito que fugiu.