O Gapa (Grupo de Apoio e Proteção Ambiental), da Guarda Civil Municipal de Vinhedo, atendeu a quatro ocorrências com serpentes no último domingo (21). Foram resgatadas uma jararaca, duas cobras-corais e uma jiboia, todas capturadas com segurança e encaminhadas para a Mata Ciliar.

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A primeira ação envolveu uma jararaca que estava sob os cuidados da Defesa Civil. A equipe recolheu o animal, acondicionou-o em recipiente adequado e o transportou até a área de preservação.

Em outro chamado, acionado pelo Centro de Operações Integradas, os agentes foram a um endereço onde uma cobra-coral havia sido localizada. A serpente foi capturada sem incidentes e também levada à Mata Ciliar.