Uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental resultou na apreensão de nove aves e na aplicação de uma multa de R$ 30,5 mil a um morador do Jardim Amanda, em Hortolândia, na segunda-feira (22). Os agentes encontraram os animais em condições precárias, com bebedouros sujos, viveiros sem alimentação e acúmulo de fezes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação teve origem em uma denúncia anônima. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais constataram que o infrator não possuía nenhuma autorização ou licença ambiental para manter os pássaros em cativeiro.

Entre as aves resgatadas estão um papagaio, dois sabiás-laranjeira, duas da espécie encontro, um pássaro-preto, um coleirinho e dois canários-do-reino, estes últimos considerados exóticos. Todas foram encaminhadas a um instituto de Limeira, onde receberão os cuidados necessários.