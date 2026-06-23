A GCM (Guarda Civil Municipal) prendeu em flagrante, na segunda-feira (22), um homem suspeito de roubar uma loja de celulares na Praça Padre Armani, região central de Mogi Guaçu. A ação rápida da equipe resultou na recuperação de cerca de 20 aparelhos e na apreensão de uma réplica de pistola tipo airsoft, usada para intimidar as vítimas.

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Segundo a GCM, os agentes chegaram ao local e encontraram o suspeito já contido por populares, após uma luta corporal durante a fuga. O homem teria entrado no estabelecimento, anunciado o assalto e, com a réplica de arma, exigido a entrega dos celulares expostos à venda. Durante a ação, ele também agrediu um funcionário da loja.

Após o controle da situação, os guardas recuperaram todos os produtos subtraídos e apreenderam a arma falsa. Em revista, ainda foram encontradas duas porções de maconha com o detido.