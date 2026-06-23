Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar no bairro Terras da Capela de Santo Antônio, em Jaguariúna. Um homem foi preso em flagrante após ameaçar a própria companheira com uma faca. Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o suspeito ainda com a arma em mãos.

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Ao avistar a viatura, ele dispensou o objeto, mas foi imediatamente abordado e contido pela equipe. A vítima, que conseguiu se refugiar na casa de uma vizinha, relatou aos policiais que o companheiro a havia ameaçado de morte durante uma discussão. Ela acionou a PM assim que conseguiu fugir.

O agressor foi conduzido à Delegacia de Jaguariúna, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A faca utilizada na ameaça foi apreendida como material do crime.