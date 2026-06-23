24 de junho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

RMC terá chuva e queda de temperatura nesta terça

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Terça-feira terá céu nublado, chuva e queda nas temperaturas na região de Campinas.
Terça-feira terá céu nublado, chuva e queda nas temperaturas na região de Campinas.

A terça-feira (23) será de mudança significativa no tempo na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O céu permanecerá com alta nebulosidade ao longo do dia, e há previsão de chuva para toda a região.

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De acordo com os institutos de meteorologia, embora o volume esperado não seja elevado, existe risco de tempestades isoladas, com possibilidade de queda de raios. A população deve redobrar a atenção, especialmente em áreas abertas e próximas a redes elétricas.

Com a chegada da frente fria, as temperaturas entram em declínio. Os termômetros devem registrar mínima de 16°C e máxima de apenas 21°C durante o dia. A sensação será de tempo fechado e ameno, típico de transição climática.

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