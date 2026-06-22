A Guarda Municipal de Campinas deteve, na noite deste domingo, dia 21 de junho, um casal com mandados de prisão em aberto durante patrulhamento na Avenida Aquidabã.

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A abordagem foi feita por equipes do Grupo de Ações Especiais, o GAE, após a identificação de um Fiat Siena suspeito de ter sido usado em ocorrências de furto de veículos.

Segundo a Guarda Municipal, o homem, de 29 anos, era fugitivo do sistema prisional. A mulher, de 30 anos, tinha dois mandados de prisão em aberto por furto, roubo e associação criminosa.