A Guarda Municipal de Campinas deteve, na noite deste domingo, dia 21 de junho, um casal com mandados de prisão em aberto durante patrulhamento na Avenida Aquidabã.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A abordagem foi feita por equipes do Grupo de Ações Especiais, o GAE, após a identificação de um Fiat Siena suspeito de ter sido usado em ocorrências de furto de veículos.
Segundo a Guarda Municipal, o homem, de 29 anos, era fugitivo do sistema prisional. A mulher, de 30 anos, tinha dois mandados de prisão em aberto por furto, roubo e associação criminosa.
Durante a vistoria no carro, os guardas encontraram chaves de fenda, chave de boca, tesoura e R$ 148 em dinheiro.
A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial. Com base em elementos reunidos pela investigação, incluindo imagens, roupas e registros anteriores, a Polícia Civil determinou o cumprimento dos mandados e o indiciamento dos suspeitos em cinco boletins de ocorrência relacionados a furtos de veículos.
O veículo e os objetos encontrados em seu interior foram apreendidos. O casal permaneceu à disposição da Justiça.