24 de junho de 2026
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POLÍCIA

Guarda Municipal faz prisão em Campinas de casal de assaltantes

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Casal foi abordado pela Guarda Municipal em veículo suspeito de ligação com furtos de automóveis.
Casal foi abordado pela Guarda Municipal em veículo suspeito de ligação com furtos de automóveis.

A Guarda Municipal de Campinas deteve, na noite deste domingo, dia 21 de junho, um casal com mandados de prisão em aberto durante patrulhamento na Avenida Aquidabã.

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A abordagem foi feita por equipes do Grupo de Ações Especiais, o GAE, após a identificação de um Fiat Siena suspeito de ter sido usado em ocorrências de furto de veículos.

Segundo a Guarda Municipal, o homem, de 29 anos, era fugitivo do sistema prisional. A mulher, de 30 anos, tinha dois mandados de prisão em aberto por furto, roubo e associação criminosa.

Durante a vistoria no carro, os guardas encontraram chaves de fenda, chave de boca, tesoura e R$ 148 em dinheiro.

A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial. Com base em elementos reunidos pela investigação, incluindo imagens, roupas e registros anteriores, a Polícia Civil determinou o cumprimento dos mandados e o indiciamento dos suspeitos em cinco boletins de ocorrência relacionados a furtos de veículos.

O veículo e os objetos encontrados em seu interior foram apreendidos. O casal permaneceu à disposição da Justiça.

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