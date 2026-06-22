Campinas recebe nesta quarta-feira (24) um encontro da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a FNP, para discutir os impactos da Reforma Tributária nos municípios brasileiros. O evento será realizado no Campus I da PUC-Campinas e reunirá prefeitos de diferentes cidades durante os períodos da manhã e da tarde.

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O tema central será a implantação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, novo tributo que vai substituir impostos atuais e exigirá adaptações administrativas, tecnológicas e financeiras das prefeituras até 2033. A proposta é discutir caminhos para uma transição considerada segura e eficiente pelas administrações municipais.

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, afirmou que a realização do encontro reforça o papel da cidade no debate de temas nacionais que afetam diretamente os municípios. Dário também é presidente da Comissão de Saúde da FNP.