Campinas recebe nesta quarta-feira (24) um encontro da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a FNP, para discutir os impactos da Reforma Tributária nos municípios brasileiros. O evento será realizado no Campus I da PUC-Campinas e reunirá prefeitos de diferentes cidades durante os períodos da manhã e da tarde.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O tema central será a implantação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, novo tributo que vai substituir impostos atuais e exigirá adaptações administrativas, tecnológicas e financeiras das prefeituras até 2033. A proposta é discutir caminhos para uma transição considerada segura e eficiente pelas administrações municipais.
O prefeito de Campinas, Dário Saadi, afirmou que a realização do encontro reforça o papel da cidade no debate de temas nacionais que afetam diretamente os municípios. Dário também é presidente da Comissão de Saúde da FNP.
“Ao sediar o evento, Campinas reforça o protagonismo no debate de temas importantes para os municípios. Além dos impactos da Reforma Tributária, vamos debater mobilidade urbana e definir as diretrizes de uma carta que será enviada aos presidenciáveis sobre as principais demandas das cidades”, disse.
Além da Reforma Tributária, o encontro terá na pauta o Marco Legal do Transporte Público Coletivo. Os prefeitos e técnicos vão analisar propostas para o financiamento do setor, além de medidas voltadas à sustentabilidade e à segurança jurídica dos sistemas municipais de transporte.
A programação também prevê a definição das diretrizes da Carta da FNP aos candidatos à Presidência da República. O documento deve reunir demandas prioritárias das cidades brasileiras para os próximos anos, com foco em temas como financiamento público, mobilidade, serviços urbanos e capacidade de investimento dos municípios.
O encontro terá ainda reuniões técnicas dos fóruns de Finanças e Fazenda e de Mobilidade Urbana. Os grupos vão aprofundar discussões sobre a regulamentação do IBS, fiscalização tributária, gestão da dívida ativa e aprimoramento das políticas públicas de transporte coletivo.