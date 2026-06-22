A Comvest prorrogou o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Vestibular Unicamp 2027 e da modalidade Enem-Unicamp 2027. Os pedidos podem ser feitos até 26 de junho, exclusivamente pela internet, na página da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp.

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Candidatos de todo o país podem solicitar o benefício. O pré-requisito comum a todas as modalidades é já ter concluído o ensino médio ou concluir essa etapa em 2026. O edital com as regras completas está disponível no site da Comvest.

As isenções são oferecidas em quatro modalidades. A primeira é voltada a candidatos de escolas públicas brasileiras e de famílias de baixa renda, com renda de até 1,5 salário mínimo bruto mensal por morador do domicílio. A segunda contempla funcionários da Unicamp e da Funcamp.