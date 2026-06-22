A Comvest prorrogou o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Vestibular Unicamp 2027 e da modalidade Enem-Unicamp 2027. Os pedidos podem ser feitos até 26 de junho, exclusivamente pela internet, na página da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp.
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Candidatos de todo o país podem solicitar o benefício. O pré-requisito comum a todas as modalidades é já ter concluído o ensino médio ou concluir essa etapa em 2026. O edital com as regras completas está disponível no site da Comvest.
As isenções são oferecidas em quatro modalidades. A primeira é voltada a candidatos de escolas públicas brasileiras e de famílias de baixa renda, com renda de até 1,5 salário mínimo bruto mensal por morador do domicílio. A segunda contempla funcionários da Unicamp e da Funcamp.
A terceira modalidade é destinada a candidatos aos cursos noturnos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática, Pedagogia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A quarta atende candidatos bolsistas, com bolsa parcial ou total, de escolas particulares.
Ao todo, a Comvest oferece 6.748 isenções na modalidade destinada a estudantes de escolas públicas e baixa renda. Para funcionários da Unicamp/Funcamp e candidatos aos cursos noturnos listados, o número de isenções é ilimitado. Já para bolsistas de escolas particulares, serão disponibilizadas 150 isenções.
Os documentos exigidos variam conforme a modalidade e devem ser consultados no edital. Toda a documentação precisa ser digitalizada e enviada durante o período de solicitação.
A lista dos contemplados será divulgada em 31 de julho. A partir da mesma data, os candidatos beneficiados também serão informados por e-mail.
Quem tiver o pedido indeferido poderá apresentar recurso pela página da Comvest, das 9h de 31 de julho às 17h de 3 de agosto. O resultado dos recursos será divulgado em 7 de agosto.
A Comvest reforça que a concessão da isenção não inscreve automaticamente o candidato no Vestibular Unicamp 2027 ou no Enem-Unicamp 2027. Depois de receber o benefício, o estudante ainda precisará fazer a inscrição no processo seletivo correspondente, usando o código de isenção fornecido pela comissão.
As inscrições para o Vestibular Unicamp 2027 serão realizadas de 3 a 31 de agosto de 2026, pela internet. Já as inscrições para a modalidade Enem-Unicamp estão previstas para outubro.
VESTIBULAR UNICAMP 2027
Solicitação de isenção: 11 de maio a 26 de junho de 2026
Divulgação dos contemplados: 31 de julho de 2026
Inscrições: 3 a 31 de agosto de 2026
Prova de Habilidades Específicas – Música: setembro de 2026
1ª fase: 18 de outubro de 2026
2ª fase: 29 e 30 de novembro de 2026
Provas de Habilidades Específicas: 2 a 4 de dezembro de 2026
1ª chamada: 25 de janeiro de 2027