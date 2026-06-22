Motoristas que passam pelo Superviário, em Hortolândia, devem redobrar a atenção a partir desta segunda-feira, dia 22 de junho. A Prefeitura implantou um novo ponto de radar no corredor viário, com limite máximo de 50 km/h.

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O equipamento fica a cerca de 100 metros da esquina com a Rua Ana Profetisma da Silva. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, o objetivo é reduzir a velocidade no trecho e ampliar a segurança viária.

“A medida visa reduzir a velocidade dos condutores e garantir a segurança viária no trecho. O local apresenta índice elevado de acidentes, incluindo ocorrências fatais relacionadas ao excesso de velocidade. O equipamento atuará como medida preventiva para preservar vidas e disciplinar o tráfego”, explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.