Motoristas que passam pelo Superviário, em Hortolândia, devem redobrar a atenção a partir desta segunda-feira, dia 22 de junho. A Prefeitura implantou um novo ponto de radar no corredor viário, com limite máximo de 50 km/h.
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O equipamento fica a cerca de 100 metros da esquina com a Rua Ana Profetisma da Silva. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, o objetivo é reduzir a velocidade no trecho e ampliar a segurança viária.
“A medida visa reduzir a velocidade dos condutores e garantir a segurança viária no trecho. O local apresenta índice elevado de acidentes, incluindo ocorrências fatais relacionadas ao excesso de velocidade. O equipamento atuará como medida preventiva para preservar vidas e disciplinar o tráfego”, explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.
De acordo com a pasta, o ponto foi escolhido de forma estratégica. Nas proximidades há uma travessia de pedestres sinalizada em nível e uma passarela que dá acesso à região posterior do Open Shopping.
A Prefeitura também informou que reforçou a sinalização vertical e horizontal para garantir visibilidade ao radar e orientar os motoristas que circulam pelo local.
Atualmente, Hortolândia conta com 40 pontos de radares. Além dos controladores de velocidade, a administração municipal afirma que mantém ações de reforço da sinalização de solo, atividades educativas com motoristas e pedestres e investimentos na malha cicloviária.