A Prefeitura de Indaiatuba iniciou um monitoramento de tráfego com redução da velocidade máxima em três avenidas da cidade.
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Durante o período de estudo, as avenidas Manoel Ruz Peres, Domingos Ferrarezi e Luiz Bruno Petrilli passam de 60 km/h para 50 km/h.
Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a mudança tem caráter técnico e busca ampliar a segurança viária em pontos que registraram 96 acidentes de trânsito desde 2022.
A pasta reforça que, nesta fase, a ação não terá finalidade fiscalizatória, ou seja, não haverá aplicação de multas ou autuações aos motoristas por causa do estudo.
Os três trechos fazem parte de um projeto mais amplo de análise do trânsito em áreas consideradas críticas. A proposta é reunir dados sobre o comportamento viário para orientar futuras intervenções, como ajustes de sinalização, mudanças de fluxo, alteração de velocidade ou implantação de novos dispositivos de segurança.
O secretário de Mobilidade Urbana, Diego Vido, afirmou que a redução de velocidade é apenas uma das etapas do estudo.
"A alteração de velocidade máxima permitida de 50 km/h em avenidas trouxe resultados excelentes em grandes cidades, onde o número de acidentes foi reduzido. Estes estudos de velocidade são mais um passo para compreendermos o trânsito indaiatubano. Com inteligência de dados, vamos planejar intervenções que efetivamente reduzam os perigos e protejam nossos cidadãos", comenta.
Como referência, o secretário citou Fortaleza, no Ceará, que iniciou a redução de velocidade para 50 km/h em vias arteriais em 2018 e, segundo o Projeto de Lei das Velocidades Seguras, registrou queda média de 68% nas mortes no trânsito desde a primeira intervenção.