A Prefeitura de Indaiatuba iniciou um monitoramento de tráfego com redução da velocidade máxima em três avenidas da cidade.

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Durante o período de estudo, as avenidas Manoel Ruz Peres, Domingos Ferrarezi e Luiz Bruno Petrilli passam de 60 km/h para 50 km/h.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a mudança tem caráter técnico e busca ampliar a segurança viária em pontos que registraram 96 acidentes de trânsito desde 2022.