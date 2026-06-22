Um incêndio atingiu cinco habitações em uma comunidade no Jardim Regina, na região do Parque Shalon, em Campinas, na manhã deste domingo (21). Ninguém ficou ferido, mas 21 pessoas ficaram desalojadas, sendo 12 adultos e nove crianças.

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Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e da Secretaria de Habitação foram mobilizadas para o atendimento emergencial às famílias afetadas.

Segundo a Prefeitura, os moradores receberam alimentação, cobertores, colchões, kits de higiene e cartões do Programa Nutrir, que permite a compra de alimentos, produtos de higiene e itens de limpeza em comércios credenciados pelo município.