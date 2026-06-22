Um incêndio atingiu cinco habitações em uma comunidade no Jardim Regina, na região do Parque Shalon, em Campinas, na manhã deste domingo (21). Ninguém ficou ferido, mas 21 pessoas ficaram desalojadas, sendo 12 adultos e nove crianças.
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Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e da Secretaria de Habitação foram mobilizadas para o atendimento emergencial às famílias afetadas.
Segundo a Prefeitura, os moradores receberam alimentação, cobertores, colchões, kits de higiene e cartões do Programa Nutrir, que permite a compra de alimentos, produtos de higiene e itens de limpeza em comércios credenciados pelo município.
As famílias também foram orientadas sobre os procedimentos para solicitar auxílio-aluguel. De acordo com a administração municipal, todos os grupos recusaram acolhimento em abrigo e devem permanecer temporariamente em casas de parentes.
O caso será acompanhado pelo Centro de Referência de Assistência Social Vila Réggio, que continuará avaliando as necessidades de cada família. A Prefeitura informou que permanece mobilizada para garantir o atendimento socioassistencial aos moradores.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também foram acionados para atender a ocorrência. A causa do incêndio será apurada pela Polícia Civil.