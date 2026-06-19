A Câmara de Campinas vota, na 39ª Reunião Ordinária, dois projetos de impacto direto na administração municipal: a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 e o reajuste dos servidores públicos municipais. A sessão será realizada no plenário do Legislativo.
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O Projeto de Lei nº 115/2026, que estabelece a LDO para o exercício de 2027, será analisado em votação definitiva. A proposta define as bases para a elaboração do orçamento municipal do próximo ano e orienta a forma como a Prefeitura deve planejar receitas, despesas, investimentos e prioridades da administração.
O texto já passou por audiência pública na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e foi aprovado em primeira discussão no último dia 15. A LDO estabelece regras para a execução das despesas públicas, arrecadação de receitas, administração da dívida, transferência de recursos a entidades públicas e privadas e execução das emendas parlamentares impositivas.
Na justificativa enviada à Câmara, o Executivo afirma que a proposta busca garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, preservar a capacidade de investimento do município e fortalecer mecanismos de transparência, participação social e responsabilidade fiscal.
Também está na pauta o Projeto de Lei Complementar nº 48/2026, que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores municipais. A proposta será votada em primeira discussão e concede reajuste de 4,39% aos padrões salariais e demais parcelas remuneratórias de cargos e empregos públicos da administração municipal.
O reajuste terá efeitos retroativos a 1º de maio de 2026 e será aplicado a servidores ativos, inativos e pensionistas vinculados ao Camprev, o Instituto de Previdência Social do Município de Campinas.
O projeto também prevê aumento de 7,5% no auxílio-refeição dos servidores da ativa com jornada igual ou superior a 20 horas semanais. Com a atualização, o benefício passa para R$ 2.150,12.
Outra mudança prevista no texto é a atualização do auxílio-funeral, que passará a corresponder à restituição de até R$ 6 mil a um dos beneficiários em caso de morte de servidor ativo ou inativo.
Segundo a justificativa assinada pelo prefeito Dário Saadi, os índices foram definidos após negociações entre a administração municipal e representantes dos servidores, por meio da Comissão de Negociação Permanente e do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Campinas.