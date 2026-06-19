A Câmara de Campinas vota, na 39ª Reunião Ordinária, dois projetos de impacto direto na administração municipal: a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 e o reajuste dos servidores públicos municipais. A sessão será realizada no plenário do Legislativo.

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O Projeto de Lei nº 115/2026, que estabelece a LDO para o exercício de 2027, será analisado em votação definitiva. A proposta define as bases para a elaboração do orçamento municipal do próximo ano e orienta a forma como a Prefeitura deve planejar receitas, despesas, investimentos e prioridades da administração.

O texto já passou por audiência pública na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e foi aprovado em primeira discussão no último dia 15. A LDO estabelece regras para a execução das despesas públicas, arrecadação de receitas, administração da dívida, transferência de recursos a entidades públicas e privadas e execução das emendas parlamentares impositivas.