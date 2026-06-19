A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (19) um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em uma investigação que apura a possível produção, divulgação e armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil, além da prática de estupro de vulnerável.
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As ordens foram expedidas pela Justiça Federal de Campinas. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no Paraná, com apoio da Agência de Inteligência da Polícia Militar do Paraná. Já a busca e apreensão contou com apoio de equipes do Baep da Polícia Militar de São Paulo.
Segundo a PF, a investigação começou após o recebimento de informações encaminhadas pelo National Center for Missing and Exploited Children, o NCMEC. O órgão indicou a publicação de conteúdo ilícito em uma rede social no fim de maio de 2026.
Com base nos elementos reunidos, a Polícia Federal pediu à Justiça as medidas cautelares. Os mandados foram autorizados pela Justiça Federal de Campinas.
A PF reforçou que, embora o termo “pornografia” ainda apareça no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional recomenda o uso das expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por retratarem com mais precisão a gravidade dos crimes investigados.
A corporação também fez um alerta a pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes. A orientação é manter diálogo aberto sobre segurança digital e incentivar que situações suspeitas sejam comunicadas rapidamente.