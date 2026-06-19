A Secretaria de Saúde de Campinas vai levar a vacinação contra a gripe e a atualização das cadernetas para dois supermercados e um shopping neste fim de semana. As ações ocorrem no sábado (20) e no domingo (21), por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento.
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No sábado, as equipes estarão no Supermercado Pague Menos, na Vila São Bento, das 8h às 17h, e no Shopping Parque das Bandeiras, no Jardim Ipaussurama, das 10h às 18h. No domingo, a vacinação será no Supermercado Enxuto, no Jardim Aurélia, das 9h às 17h.
Serão oferecidas todas as vacinas do calendário, com exceção da BCG e da vacina contra a dengue, que continuam sendo aplicadas nos centros de saúde. Haverá doses disponíveis para crianças, jovens, adultos e idosos.
Para receber a vacina, é preciso apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável ou apresentar autorização preenchida.
A intensificação busca ampliar a cobertura vacinal em Campinas. No caso da gripe, a Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização durante o período de aumento dos casos respiratórios, especialmente com a queda das temperaturas.
A pasta também chama atenção para o sarampo, diante de surtos registrados nos Estados Unidos, Canadá e México. A orientação é que moradores verifiquem se a proteção está em dia, principalmente em caso de viagem ou contato com pessoas que estiveram no exterior.
Além das ações especiais deste fim de semana, as vacinas seguem disponíveis nos 69 centros de saúde de Campinas. Os endereços e horários podem ser consultados no site campinas.sp.gov.br/vacina.
Serviço
Vacinação contra gripe e outras doenças em Campinas
- Sábado, 20 de junho
Supermercado Pague Menos
Endereço: Avenida John Boyd Dunlop, 375, Vila São Bento
Horário: 8h às 17h
Shopping Parque das Bandeiras
Endereço: Avenida John Boyd Dunlop, 3.900, Jardim Ipaussurama
Horário: 10h às 18h
- Domingo, 21 de junho
Supermercado Enxuto
Endereço: Avenida John Boyd Dunlop, 440, Jardim Aurélia
Horário: 9h às 17h