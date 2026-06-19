A Secretaria de Saúde de Campinas vai levar a vacinação contra a gripe e a atualização das cadernetas para dois supermercados e um shopping neste fim de semana. As ações ocorrem no sábado (20) e no domingo (21), por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento.

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No sábado, as equipes estarão no Supermercado Pague Menos, na Vila São Bento, das 8h às 17h, e no Shopping Parque das Bandeiras, no Jardim Ipaussurama, das 10h às 18h. No domingo, a vacinação será no Supermercado Enxuto, no Jardim Aurélia, das 9h às 17h.

Serão oferecidas todas as vacinas do calendário, com exceção da BCG e da vacina contra a dengue, que continuam sendo aplicadas nos centros de saúde. Haverá doses disponíveis para crianças, jovens, adultos e idosos.