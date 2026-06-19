Campinas tem 32 bairros em alto risco de transmissão de dengue, segundo o 25º Alerta Arboviroses divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (18). O levantamento orienta as ações de combate ao Aedes aegypti e serve como alerta para que moradores reforcem a eliminação de criadouros dentro de casa.

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Entre 1º de janeiro e 18 de junho, Campinas confirmou 3.115 casos de dengue. O painel municipal de monitoramento aponta que não há óbitos pela doença neste ano. Mesmo sem mortes registradas, a Saúde mantém o alerta por causa da circulação do vírus e da presença de áreas com risco elevado de transmissão.

Os bairros em alto risco estão distribuídos por diferentes regiões da cidade. Na região Leste, aparecem Vila Costa e Silva, Vila Miguel Vicente Cury, Alto Taquaral, Vila Angelino Rossi, Vila Rossi e Borchi. Na região Noroeste, o alerta inclui Vila Castelo Branco, Jardim Garcia, Vila Padre Manoel de Nóbrega, Jardim Londres, Jardim Campos Elíseos, Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Anchieta e Jardim Rossin.