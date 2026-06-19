Campinas tem 32 bairros em alto risco de transmissão de dengue, segundo o 25º Alerta Arboviroses divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (18). O levantamento orienta as ações de combate ao Aedes aegypti e serve como alerta para que moradores reforcem a eliminação de criadouros dentro de casa.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Entre 1º de janeiro e 18 de junho, Campinas confirmou 3.115 casos de dengue. O painel municipal de monitoramento aponta que não há óbitos pela doença neste ano. Mesmo sem mortes registradas, a Saúde mantém o alerta por causa da circulação do vírus e da presença de áreas com risco elevado de transmissão.
Os bairros em alto risco estão distribuídos por diferentes regiões da cidade. Na região Leste, aparecem Vila Costa e Silva, Vila Miguel Vicente Cury, Alto Taquaral, Vila Angelino Rossi, Vila Rossi e Borchi. Na região Noroeste, o alerta inclui Vila Castelo Branco, Jardim Garcia, Vila Padre Manoel de Nóbrega, Jardim Londres, Jardim Campos Elíseos, Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Anchieta e Jardim Rossin.
Na região Norte, estão no alerta Parque Maria Helena, Vila Padre Anchieta, Vila Nova Aparecida e Residencial Campo Florido. Na Sudoeste, a lista inclui Vila Aeroporto, Jardim Aeroporto de Viracopos, Vila Vitória e Residencial Mauro Marcondes. Já na região Sul, aparecem Parque da Figueira, Jardim Noêmia, Jardim Stella e Jardim Irajá.
A região Suleste concentra o maior número de áreas listadas nesta edição: Jardim São Vicente, Jardim São Gabriel, Jardim Bom Sucesso, Vila Formosa, Jardim Antônio Von Zuben, Jardim Carlos Lourenço e Vila Orosimbo Maia.
Segundo a Prefeitura, o alerta é elaborado a partir de indicadores como incidência de casos, registro de novas transmissões, necessidade de reforço em áreas com imóveis sem acesso, densidade populacional e planejamento das equipes de campo. As orientações também valem para bairros menores localizados no entorno das áreas indicadas e para regiões que apareceram em alertas anteriores.
Entre o início do ano e 10 de junho, as equipes municipais realizaram 749.399 visitas a imóveis para controle de criadouros e ações educativas. Também foram feitas 49.909 ações de nebulização costal.
A Secretaria de Saúde reforça que o combate à dengue depende da participação dos moradores. Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aponta que 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das casas, o que torna a vistoria doméstica uma das principais formas de prevenção.
Para evitar a proliferação do Aedes aegypti, a orientação é eliminar qualquer acúmulo de água em latas, pneus, garrafas, calhas, ralos, vasos e outros recipientes. Pratinhos de plantas devem ser retirados ou limpos com bucha, água e sabão a cada sete dias. Caixas d’água precisam ficar vedadas, e vasos sanitários sem uso devem permanecer fechados.
Bairros em alto risco
Leste: Vila Costa e Silva, Vila Miguel Vicente Cury, Alto Taquaral, Vila Angelino Rossi, Vila Rossi e Borchi.
Noroeste: Vila Castelo Branco, Jardim Garcia, Vila Padre Manoel de Nóbrega, Jardim Londres, Jardim Campos Elíseos, Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Anchieta e Jardim Rossin.
Norte: Parque Maria Helena, Vila Padre Anchieta, Vila Nova Aparecida e Residencial Campo Florido.
Sudoeste: Vila Aeroporto, Jardim Aeroporto de Viracopos, Vila Vitória e Residencial Mauro Marcondes.
Sul: Parque da Figueira, Jardim Noêmia, Jardim Stella e Jardim Irajá.
Suleste: Jardim São Vicente, Jardim São Gabriel, Jardim Bom Sucesso, Vila Formosa, Jardim Antônio Von Zuben, Jardim Carlos Lourenço e Vila Orosimbo Maia.