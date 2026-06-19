A Arena do Torcedor, montada na Praça Arautos da Paz, em Campinas, recebe nesta sexta-feira (19) a transmissão de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo. A partida será exibida em telão de alta definição a partir das 21h30, mas a programação gratuita começa mais cedo, às 17h, com atrações culturais, clima de arraiá e show musical.
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Na estreia do Brasil na Copa, no último sábado (13), a arena recebeu cerca de 7 mil pessoas.
O telão instalado no local tem 12 metros de largura por 7 metros de altura, imagem em alta definição e estrutura impermeável, o que permite a transmissão mesmo em caso de chuva.
A programação desta sexta começa com a Rádio Arraiá do Sabores, responsável pela ambientação musical da praça. Na sequência, o público poderá participar do Desafio do Canta Caipira, ação interativa com brincadeiras e referências às tradições das festas juninas.
Às 19h, a cantora Lorena Alexandre sobe ao palco com um tributo a Marília Mendonça, interpretando sucessos do repertório da artista. Depois do show, a arena se prepara para a transmissão da partida da seleção.
Para facilitar o acesso ao evento, a Emdec vai operar a linha especial 901, exclusiva para os dias de jogos. O trajeto liga o Terminal Central à Praça Arautos da Paz, com ponto de chegada na Avenida Dr. Heitor Penteado, em frente ao 4º Distrito Policial.
A linha terá 15 pontos de parada no sentido Arautos da Paz e 12 pontos no sentido Terminal Central. A orientação é que o público priorize o transporte coletivo e chegue com antecedência, já que a expectativa é de grande movimento no entorno da praça.
SERVIÇO
Arena do Torcedor – Brasil x Haiti
Data: sexta-feira, 19 de junho
Local: Praça Arautos da Paz, Taquaral
Abertura da programação: 17h
Show de Lorena Alexandre: 19h
Jogo Brasil x Haiti: 21h30
Entrada: gratuita
Transporte: linha especial 901, entre Terminal Central e Arautos da Paz