A Arena do Torcedor, montada na Praça Arautos da Paz, em Campinas, recebe nesta sexta-feira (19) a transmissão de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo. A partida será exibida em telão de alta definição a partir das 21h30, mas a programação gratuita começa mais cedo, às 17h, com atrações culturais, clima de arraiá e show musical.

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Na estreia do Brasil na Copa, no último sábado (13), a arena recebeu cerca de 7 mil pessoas.

O telão instalado no local tem 12 metros de largura por 7 metros de altura, imagem em alta definição e estrutura impermeável, o que permite a transmissão mesmo em caso de chuva.