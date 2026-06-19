A sexta-feira (19) será marcada por predomínio de sol e temperaturas em elevação na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A mínima fica em torno dos 10°C ao amanhecer, com possibilidade de neblina em alguns pontos. Já a máxima pode chegar aos 25°C, especialmente no período da tarde.

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A elevação da temperatura acontece por conta da atuação de ventos pré-frontais, que sopram das direções norte e noroeste. Esse mesmo sistema também deve aumentar a nebulosidade ao longo do dia, deixando o céu parcialmente nublado entre a tarde e a noite.

Apesar da mudança no tempo, não há previsão de chuva para o período noturno. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).