A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) prepara uma operação especial de trânsito para a exibição do jogo entre Brasil e Haiti, nesta sexta-feira (19), na Arena do Torcedor, montada na Praça Arautos da Paz. A partida está marcada para as 21h30, mas a mobilização no local começa duas horas antes.

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A partir das 19h30, haverá reserva de vagas em um trecho da Avenida Dr. Heitor Penteado, em frente ao 4º Distrito Policial. Cinco agentes de Mobilidade Urbana vão atuar em pontos estratégicos ao redor da praça para orientar motoristas e pedestres e evitar congestionamentos.

O esquema conta ainda com equipes da área semafórica e operadores do Centro de Controle Operacional (CCO) de Trânsito e Transporte, que monitoram a fluidez viária em tempo real. A previsão é que a operação seja desmobilizada após as 23h30.