Um homem de 67 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba, acusado de violência doméstica contra a própria irmã. O caso ocorreu no Jardim Morada do Sol, na Rua Francisco Rossi. A corporação foi acionada após uma mulher comunicar uma discussão entre irmãos no imóvel.

De acordo com o relato da vítima, ela teria questionado o irmão sobre uma conduta adotada por ele, o que teria provocado uma reação exaltada e agressiva por parte do suspeito.

Durante a briga, ele teria se armado com um espeto de churrasco e avançado contra a mulher, proferindo ameaças. Os agentes constataram que o idoso apresentava sinais visíveis de embriaguez e, ao ser abordado, mostrou-se esquivo e resistente aos questionamentos da equipe.