Uma ação da equipe de operações especiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), com apoio do serviço de inteligência da unidade, resultou na captura de um homem apontado como liderança de facção criminosa no estado do Amapá. A prisão aconteceu no bairro Ipaussurama, em Campinas, na quarta-feira (16).

Durante patrulhamento direcionado, os agentes abordaram o homem de 33 anos. Em revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar a situação cadastral do suspeito via Copom, a equipe constatou que ele era alvo de mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Amapá.

O homem responde pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Diante da situação, o abordado foi conduzido à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceu à disposição da Justiça.