A Prefeitura de Limeira reforçou os bloqueios de acesso à Ponte do Esqueleto, estrutura localizada na divisa com Cordeirópolis, após a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante uma prática de rope jump no último sábado (13).

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O trabalho inclui o fechamento de acessos irregulares e complementa medidas emergenciais já executadas anteriormente na área. Segundo a administração municipal, a ação foi realizada depois que o governo federal reconheceu sua responsabilidade pelo espaço e solicitou apoio operacional do município para ampliar a proteção do local até a adoção de providências definitivas.

A ponte voltou ao centro da discussão pública depois da morte de Maria Eduarda. Segundo as informações apuradas sobre o caso, a jovem morreu após ser lançada durante a atividade sem estar presa à corda de segurança. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da queda e a atuação dos responsáveis pela prática no local.