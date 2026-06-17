Uma caminhonete bateu contra a parede da Delegacia de Jaguariúna e atingiu a sala de uma funcionária, na esquina das ruas Júlio Franckle e José Alves Guedes. O acidente ocorreu nesta quarta-feira (17).

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Com o impacto, a servidora que estava no local ficou ferida e teve dentes quebrados. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

O motorista afirmou que passou mal antes da batida. Ele também foi levado ao pronto atendimento médico da cidade para avaliação.