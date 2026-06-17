17 de junho de 2026
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MAL SÚBITO

VÍDEO: Caminhonete invade delegacia e fere funcionária

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Veículo atingiu a sala de uma funcionária da delegacia de Jaguariúna, que ficou ferida e precisou ser socorrida.
Veículo atingiu a sala de uma funcionária da delegacia de Jaguariúna, que ficou ferida e precisou ser socorrida.

Uma caminhonete bateu contra a parede da Delegacia de Jaguariúna e atingiu a sala de uma funcionária, na esquina das ruas Júlio Franckle e José Alves Guedes. O acidente ocorreu nesta quarta-feira (17).

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Com o impacto, a servidora que estava no local ficou ferida e teve dentes quebrados. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

O motorista afirmou que passou mal antes da batida. Ele também foi levado ao pronto atendimento médico da cidade para avaliação.

Ainda não há informações sobre a extensão dos danos na estrutura da delegacia. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

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