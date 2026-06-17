O rompimento de uma adutora pode causar desabastecimento temporário ou baixa pressão na rede de água em 14 bairros de Indaiatuba nesta quarta-feira. O problema foi registrado durante a madrugada na tubulação responsável pelo abastecimento do reservatório do Campo Bonito, localizado na Avenida Clóvis Ferraz de Camargo.
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Segundo o Saae, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, equipes técnicas trabalham no local desde as primeiras horas do dia para fazer o reparo emergencial. A previsão é que o serviço seja concluído até a noite desta quarta-feira.
Durante a intervenção, o trecho danificado será substituído por uma tubulação de ferro fundido, material considerado mais resistente e adequado para dar maior segurança ao sistema de abastecimento.
A manutenção pode afetar o fornecimento de água nos bairros Parque Barnabé, Jardim das Araras, Jardim Monte Carmelo, Jardim das Gaivotas, Jardim Jatobá, Jardim dos Tucanos, Jardim Beija-Flor, Jardim das Andorinhas, Jardim Bom Sucesso, Jardim Residencial dos Sabiás, Europark Comercial, Cruz Alta, Vila dos Canários e Parque Campo Bonito.
O Saae orienta os moradores dessas regiões a usarem água de forma consciente até a normalização completa do abastecimento. A autarquia informou que os reparos são necessários para restabelecer a operação com segurança.
Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com o plantão 24 horas do Saae pelo telefone 0800 77 22 195 ou pelos canais oficiais de atendimento da autarquia.
SERVIÇO
Bairros que podem ter baixa pressão ou falta de água:
Parque Barnabé; Jardim das Araras; Jardim Monte Carmelo; Jardim das Gaivotas; Jardim Jatobá; Jardim dos Tucanos; Jardim Beija-Flor; Jardim das Andorinhas; Jardim Bom Sucesso; Jardim Residencial dos Sabiás; Europark Comercial; Cruz Alta; Vila dos Canários; Parque Campo Bonito.
Previsão de conclusão do reparo: até a noite desta quarta-feira
Atendimento Saae: 0800 77 22 195