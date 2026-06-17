O rompimento de uma adutora pode causar desabastecimento temporário ou baixa pressão na rede de água em 14 bairros de Indaiatuba nesta quarta-feira. O problema foi registrado durante a madrugada na tubulação responsável pelo abastecimento do reservatório do Campo Bonito, localizado na Avenida Clóvis Ferraz de Camargo.

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Segundo o Saae, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, equipes técnicas trabalham no local desde as primeiras horas do dia para fazer o reparo emergencial. A previsão é que o serviço seja concluído até a noite desta quarta-feira.

Durante a intervenção, o trecho danificado será substituído por uma tubulação de ferro fundido, material considerado mais resistente e adequado para dar maior segurança ao sistema de abastecimento.