Um trecho da Rua Barão de Jaguara, no Centro de Campinas, será interditado nesta quarta-feira (17), a partir das 8h30, para uma obra de reparo em uma galeria de água pluvial. O bloqueio será feito entre as ruas Ferreira Penteado e Conceição.

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A intervenção será conduzida pela Secretaria de Serviços Públicos, com apoio da Sanasa. A Emdec ficará responsável pela operação de trânsito, orientação aos motoristas e implantação dos desvios na região.

Antes do início do reparo, técnicos da Prefeitura farão um diagnóstico da estrutura. No local, há uma galeria centenária de água pluvial, tombada pelo patrimônio histórico. A estrutura passa sob a via e já havia provocado afundamento no pavimento.