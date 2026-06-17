Um trecho da Rua Barão de Jaguara, no Centro de Campinas, será interditado nesta quarta-feira (17), a partir das 8h30, para uma obra de reparo em uma galeria de água pluvial. O bloqueio será feito entre as ruas Ferreira Penteado e Conceição.
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A intervenção será conduzida pela Secretaria de Serviços Públicos, com apoio da Sanasa. A Emdec ficará responsável pela operação de trânsito, orientação aos motoristas e implantação dos desvios na região.
Antes do início do reparo, técnicos da Prefeitura farão um diagnóstico da estrutura. No local, há uma galeria centenária de água pluvial, tombada pelo patrimônio histórico. A estrutura passa sob a via e já havia provocado afundamento no pavimento.
O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, afirmou que a Prefeitura estuda alternativas para esse tipo de estrutura no Centro. "A Prefeitura de Campinas está estudando uma maneira de substituir esses equipamentos, inclusive em consonância com os responsáveis pelo patrimônio histórico da cidade. Também solicitamos estudos que possam apontar alternativas para a drenagem daquela região do centro da cidade."
Durante a interdição, o desvio será feito pela pista interna da Avenida Dr. Moraes Salles, seguindo pelas ruas Luzitana e Dr. César Bierrembach. A previsão inicial é de que os trabalhos sejam concluídos até as 17h, mas o prazo pode mudar conforme o andamento da obra e as condições climáticas.
Agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar a operação no local. A Emdec orienta que, se possível, os motoristas evitem circular pela região durante o período da obra.
SERVIÇO
Obra na Rua Barão de Jaguara
Data: quarta-feira, 17 de junho
Horário: a partir das 8h30
Previsão de término: até 17h
Trecho interditado: entre Ferreira Penteado e Conceição
Motivo: reparo em galeria de água pluvial
Desvio: Dr. Moraes Salles, Luzitana e Dr. César Bierrembach