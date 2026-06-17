17 de junho de 2026
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INFLUENZA

Gripe mata mais três em Campinas; vítimas não eram vacinadas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Cidade chegou a 13 óbitos por SRAG causada pelo vírus influenza em 2026; todas as novas vítimas tinham comorbidades.
Cidade chegou a 13 óbitos por SRAG causada pelo vírus influenza em 2026; todas as novas vítimas tinham comorbidades.

Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais três mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo vírus da gripe em 2026. Nenhuma das vítimas havia recebido a vacina contra a doença, e todas tinham algum tipo de comorbidade.

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Com os novos registros, Campinas chegou a 169 casos de SRAG por gripe e 13 mortes neste ano. As vítimas confirmadas agora são dois homens, de 47 e 73 anos, e uma mulher, de 69 anos. O primeiro óbito ocorreu em 29 de maio. Os outros dois foram registrados em 2 de junho.

A Saúde reforça que a vacinação segue disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. As doses são aplicadas nos 69 centros de saúde de Campinas e também na Igreja Divino Salvador, no Cambuí. Não é necessário agendamento. Basta apresentar documento com foto e, se tiver, a caderneta de vacinação.

A vacina usada neste ano protege contra os vírus da gripe A, nas variações H1N1 e H3N2, e B. O imunizante também pode ser aplicado junto com outras vacinas do Calendário Nacional. Segundo a pasta, além da proteção individual, a vacinação ajuda a reduzir a circulação do vírus.

O alerta ocorre durante a campanha de vacinação contra a gripe, iniciada no fim de março para grupos prioritários, como idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas. Até esta terça-feira (16), Campinas havia aplicado 276.438 doses.

Entre os principais grupos prioritários, a cobertura está em 53,5% entre idosos, com 119.687 doses aplicadas; 39,29% entre crianças de 6 meses a 5 anos, com 26.843 doses; e 59,95% entre gestantes, com 5.155 doses.

Durante todo o ano de 2025, Campinas registrou 561 casos de SRAG por gripe e 69 mortes. Entre as pessoas que morreram no ano passado, 54 não estavam vacinadas.

Além da vacina, a Secretaria de Saúde orienta a população a manter cuidados simples para reduzir a transmissão de vírus respiratórios. Entre as medidas estão lavar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados, beber água, ter alimentação equilibrada e usar máscara em caso de sintomas gripais.

SERVIÇO

Vacinação contra a gripe em Campinas
Público: pessoas a partir de 6 meses de idade
Locais: 69 centros de saúde e Igreja Divino Salvador, no Cambuí
Agendamento: não é necessário
Documentos: documento com foto e caderneta de vacinação, se tiver
Informações: vacina.campinas.sp.gov.br/vacinas/gripe

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