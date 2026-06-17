A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais três mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo vírus da gripe em 2026. Nenhuma das vítimas havia recebido a vacina contra a doença, e todas tinham algum tipo de comorbidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com os novos registros, Campinas chegou a 169 casos de SRAG por gripe e 13 mortes neste ano. As vítimas confirmadas agora são dois homens, de 47 e 73 anos, e uma mulher, de 69 anos. O primeiro óbito ocorreu em 29 de maio. Os outros dois foram registrados em 2 de junho.

A Saúde reforça que a vacinação segue disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. As doses são aplicadas nos 69 centros de saúde de Campinas e também na Igreja Divino Salvador, no Cambuí. Não é necessário agendamento. Basta apresentar documento com foto e, se tiver, a caderneta de vacinação.