A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais três mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo vírus da gripe em 2026. Nenhuma das vítimas havia recebido a vacina contra a doença, e todas tinham algum tipo de comorbidade.
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Com os novos registros, Campinas chegou a 169 casos de SRAG por gripe e 13 mortes neste ano. As vítimas confirmadas agora são dois homens, de 47 e 73 anos, e uma mulher, de 69 anos. O primeiro óbito ocorreu em 29 de maio. Os outros dois foram registrados em 2 de junho.
A Saúde reforça que a vacinação segue disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. As doses são aplicadas nos 69 centros de saúde de Campinas e também na Igreja Divino Salvador, no Cambuí. Não é necessário agendamento. Basta apresentar documento com foto e, se tiver, a caderneta de vacinação.
A vacina usada neste ano protege contra os vírus da gripe A, nas variações H1N1 e H3N2, e B. O imunizante também pode ser aplicado junto com outras vacinas do Calendário Nacional. Segundo a pasta, além da proteção individual, a vacinação ajuda a reduzir a circulação do vírus.
O alerta ocorre durante a campanha de vacinação contra a gripe, iniciada no fim de março para grupos prioritários, como idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas. Até esta terça-feira (16), Campinas havia aplicado 276.438 doses.
Entre os principais grupos prioritários, a cobertura está em 53,5% entre idosos, com 119.687 doses aplicadas; 39,29% entre crianças de 6 meses a 5 anos, com 26.843 doses; e 59,95% entre gestantes, com 5.155 doses.
Durante todo o ano de 2025, Campinas registrou 561 casos de SRAG por gripe e 69 mortes. Entre as pessoas que morreram no ano passado, 54 não estavam vacinadas.
Além da vacina, a Secretaria de Saúde orienta a população a manter cuidados simples para reduzir a transmissão de vírus respiratórios. Entre as medidas estão lavar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados, beber água, ter alimentação equilibrada e usar máscara em caso de sintomas gripais.
SERVIÇO
Vacinação contra a gripe em Campinas
Público: pessoas a partir de 6 meses de idade
Locais: 69 centros de saúde e Igreja Divino Salvador, no Cambuí
Agendamento: não é necessário
Documentos: documento com foto e caderneta de vacinação, se tiver
Informações: vacina.campinas.sp.gov.br/vacinas/gripe