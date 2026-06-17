A Prefeitura de Valinhos vai realizar, no domingo (21), mais uma edição do tradicional Rolimã na Rua. O evento está marcado para as 9h, na Avenida dos Esportes, no trecho paralelo ao Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini.
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A programação promete uma manhã inteira de lazer e nostalgia, com corridas de rolimã que atraem participantes de todas as faixas etárias. O público pode levar seus próprios carrinhos artesanais ou comparecer para prestigiar o ambiente descontraído do encontro, que já se consolidou no calendário oficial de entretenimento da cidade. Além das descidas, a organização preparou sorteio de brindes para os presentes.
Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Renato Florêncio, a iniciativa vai além do entretenimento. "O Rolimã na Rua é mais que um evento, é uma oportunidade de resgatar brincadeiras que marcaram gerações e criar novas memórias em família", afirmou.