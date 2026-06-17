17 de junho de 2026
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PRISÃO

Ladrão destrói chácara e é pego com carrinho cheio de ferro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso em Itapira após ser flagrado com objetos furtados de uma chácara no bairro Machadinho.
Homem foi preso em Itapira após ser flagrado com objetos furtados de uma chácara no bairro Machadinho.

A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de furtar objetos de uma chácara localizada em um condomínio no bairro Machadinho, em Itapira, na terça-feira (16). A ação foi desencadeada após denúncia de que um indivíduo estaria retirando pertences do imóvel.

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Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o suspeito já fora da propriedade, conduzindo um carrinho de mão carregado com diversos materiais, entre eles ferramentas manuais, pedaços de calhas metálicas, tubos de alumínio, uma escada, uma porta e outros utensílios.

Durante a abordagem, foi encontrada com o homem uma faca. Questionado sobre a origem dos objetos, ele afirmou que os retirou da chácara situada em frente ao ponto onde foi detido. Em vistoria realizada no interior da propriedade, a equipe constatou que uma das portas da residência apresentava sinais evidentes de arrombamento.

Diante dos fatos, o suspeito confessou ter forçado a entrada no imóvel para subtrair os materiais. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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