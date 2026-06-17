A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de furtar objetos de uma chácara localizada em um condomínio no bairro Machadinho, em Itapira, na terça-feira (16). A ação foi desencadeada após denúncia de que um indivíduo estaria retirando pertences do imóvel.

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Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o suspeito já fora da propriedade, conduzindo um carrinho de mão carregado com diversos materiais, entre eles ferramentas manuais, pedaços de calhas metálicas, tubos de alumínio, uma escada, uma porta e outros utensílios.

Durante a abordagem, foi encontrada com o homem uma faca. Questionado sobre a origem dos objetos, ele afirmou que os retirou da chácara situada em frente ao ponto onde foi detido. Em vistoria realizada no interior da propriedade, a equipe constatou que uma das portas da residência apresentava sinais evidentes de arrombamento.