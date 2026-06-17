Um morador de Hortolândia foi autuado em R$ 7,9 mil por manter 11 animais silvestres, entre nativos e exóticos, em cativeiro irregular, sem autorização dos órgãos ambientais. A operação ocorreu na última segunda-feira (15), após denúncia anônima direcionada à Polícia Militar Ambiental.

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Os agentes foram até a residência indicada na denúncia e encontraram aranhas, um filhote de jacaré-do-papo-amarelo, tartarugas, lagartos, aves e outros espécimes. Durante a vistoria, o proprietário confessou que mantinha os bichos sem licença ambiental e afirmou que o pai era responsável por duas aves silvestres encontradas no imóvel.

Ao todo, foram apreendidos seis tarântulas-de-joelhos-brancos, um jacaré-do-papo-amarelo, dois jabutis-piranga, um coleiro, um pássaro-preto, uma tartaruga-mordedora e um lagarto-gecko.