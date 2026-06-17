A quarta-feira (17) será de tempo firme e predomínio de sol na RMC (Região Metropolitana de Campinas), mas os termômetros vão registrar queda significativa. A mudança ocorre por causa da entrada de uma massa de ar frio, que atua logo após a passagem da frente fria pela região.

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As temperaturas ficam entre 12°C e 23°C ao longo do dia, com os menores índices sendo registrados no início da manhã e durante a noite. Além do frio, a previsão indica períodos de ventos moderados a fortes nesses mesmos horários, o que deve aumentar a sensação térmica de frio.

Apesar do vento, não há previsão de chuva para a data. A recomendação é que os moradores se preparem para um dia com grande amplitude térmica e se agasalhem, especialmente nos deslocamentos matinais e noturnos.