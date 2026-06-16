A unidade de radioterapia do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, ficará sem atendimentos entre os dias 16 e 23 de junho por causa da necessidade de reparo no acelerador linear, equipamento usado nas sessões de tratamento contra o câncer.
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Segundo a Rede Mário Gatti, todos os casos clínicos serão avaliados pelas equipes médicas para que os cronogramas sejam reorganizados de forma segura. A instituição afirma que os ajustes serão feitos para evitar prejuízo aos tratamentos dos pacientes.
Os procedimentos que estavam marcados para o período de suspensão serão reagendados. De acordo com a Rede, não haverá necessidade de transferência dos pacientes para outros serviços.
Caso o equipamento volte a funcionar antes do prazo previsto, a equipe da unidade deverá entrar em contato com os pacientes reagendados para antecipar a retomada das sessões.
A Rede Mário Gatti informou que a equipe de engenharia trabalha em uma força-tarefa para concluir o reparo o quanto antes. O acelerador linear é considerado um equipamento de alta complexidade, com componentes sensíveis e necessidade de funcionamento preciso.