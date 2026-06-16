A Guarda Municipal de Campinas prendeu três homens suspeitos de envolvimento em furtos a estabelecimentos comerciais e recuperou cerca de R$ 4,8 mil em mercadorias no fim da tarde desta segunda-feira (15). Parte dos produtos havia sido furtada em Americana e outra parte em Campinas.

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A ação começou após o compartilhamento de informações pelo Centro de Inteligência Metropolitana e pelo sistema de monitoramento veicular. Um Ônix apontado como possível envolvido em um furto registrado em Americana foi identificado ao entrar em Campinas.

Com base no alerta, equipes da Superintendência de Ações Especiais localizaram o veículo na região central. Dois homens estavam no carro. Durante a vistoria, os guardas encontraram cinco latas de suplementos alimentares.