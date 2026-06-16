O vereador Vini Oliveira (Cidadania) reapareceu publicamente nesta terça-feira (16), na Câmara de Campinas, depois de ficar ausente desde a eclosão do escândalo envolvendo gravações na sede da Smile Transportes, em Paulínia. O parlamentar recebeu pessoalmente a notificação da Comissão Processante aberta contra ele e, em vídeo publicado nas redes sociais, voltou a negar qualquer irregularidade.

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A ausência de Vini vinha sendo um dos pontos de tensão no Legislativo desde a divulgação de imagens que mostram o vereador em uma reunião na empresa ligada ao setor de transporte. Em um dos vídeos, ele aparece deixando o local com uma caixa preta e envelopes, episódio que levantou questionamentos sobre a relação entre agentes políticos e empresários do transporte coletivo.

O caso também avançou para a esfera policial. Vini e assessores do parlamentar foram alvos de mandados de busca e apreensão em uma operação conduzida pela Polícia Civil e pelo Gaeco, do Ministério Público. A apuração investiga possíveis vantagens indevidas envolvendo empresários do setor de transporte e agentes públicos.