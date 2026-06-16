O vereador Vini Oliveira (Cidadania) reapareceu publicamente nesta terça-feira (16), na Câmara de Campinas, depois de ficar ausente desde a eclosão do escândalo envolvendo gravações na sede da Smile Transportes, em Paulínia. O parlamentar recebeu pessoalmente a notificação da Comissão Processante aberta contra ele e, em vídeo publicado nas redes sociais, voltou a negar qualquer irregularidade.
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A ausência de Vini vinha sendo um dos pontos de tensão no Legislativo desde a divulgação de imagens que mostram o vereador em uma reunião na empresa ligada ao setor de transporte. Em um dos vídeos, ele aparece deixando o local com uma caixa preta e envelopes, episódio que levantou questionamentos sobre a relação entre agentes políticos e empresários do transporte coletivo.
O caso também avançou para a esfera policial. Vini e assessores do parlamentar foram alvos de mandados de busca e apreensão em uma operação conduzida pela Polícia Civil e pelo Gaeco, do Ministério Público. A apuração investiga possíveis vantagens indevidas envolvendo empresários do setor de transporte e agentes públicos.
Reprodução
Nesta terça-feira, Vini esteve no Legislativo acompanhado dos advogados Haroldo Cardella e Luciano Stringeti Silva de Almeida, responsáveis por sua defesa no processo. A notificação ocorreu por volta das 10h30 e marcou o início formal da contagem dos prazos da CP, que pode levar à cassação do mandato.
No vídeo divulgado após a notificação, o vereador afirmou que passou por um período de recuperação e disse confiar no andamento do processo. “Depois de um período de recuperação física e emocional, estou aqui, na Câmara Municipal, recebendo a notificação da Comissão Processante, tendo a certeza e a convicção de que não cometi nenhuma falta, nenhuma falha”, declarou.
Vini também disse que sempre atuou em defesa da população e não por interesses particulares. “Sempre honrei a confiança da população campineira, que sempre atendi os interesses do povo e não aos meus interesses pessoais e benefícios particulares”, afirmou.
O parlamentar buscou ainda sinalizar entendimento com a Câmara. Ele elogiou a postura dos vereadores nas votações de segunda-feira (15), quando o plenário rejeitou outros pedidos de Comissão Processante apresentados contra o prefeito Dário Saadi (Republicanos), contra o vereador Higor Diego (Republicanos) e contra o próprio Vini em uma denúncia relacionada a declarações atribuídas a ele contra Benê Lima (PL).
“Tenho também confiança no processo, um processo independente, ainda mais depois das votações de ontem, que arquivaram outras comissões processantes da Câmara Municipal, tendo ainda mais certeza de que minhas conversas foram republicanas. Parabenizo os vereadores por essa postura”, disse Vini.
A Comissão Processante contra o parlamentar foi aberta a partir de pedido da vereadora Mariana Conti (PSOL). O processo apura eventual prática de infrações político-administrativas relacionadas às imagens gravadas na sede da Smile, no contexto da crise que envolve a licitação do transporte coletivo de Campinas e a prorrogação dos contratos atuais.
Com a notificação, Vini terá até 30 de junho de 2026 para apresentar a defesa prévia. Depois disso, os integrantes da CP terão até cinco dias para analisar a manifestação e decidir se a apuração seguirá para a fase de coleta de provas ou se haverá pedido de arquivamento.
A Comissão Processante é formada pelos vereadores Paulo Haddad (PSD), presidente; Otto Alejandro (PL), relator; e Dr. Yanko (PP). Caso o grupo entenda pelo arquivamento, a decisão ainda precisará passar por votação no plenário da Câmara.
Se o processo avançar, o prazo final para conclusão dos trabalhos será 15 de setembro de 2026. Até lá, a CP deverá apresentar um relatório indicando se recomenda ou não a cassação do mandato de Vini.
No vídeo, o vereador voltou a afirmar que pretende se defender dentro do processo. “Tenho a certeza absoluta que não cometi nenhuma falha. E isso será provado durante esse processo”, declarou.