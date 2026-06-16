As forças de segurança de São Paulo deflagraram, na manhã desta terça-feira (16), a Operação Torneira, contra uma célula do PCC suspeita de atuar no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro. Ao todo, são cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em cidades do interior e da Grande São Paulo.
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A investigação é conduzida pelos Gaecos de Campinas e Araçatuba. As apurações começaram após a identificação de um grupo de traficantes ligado à facção criminosa na região de Jundiaí. Segundo os investigadores, o núcleo tinha atuação estruturada e usava empresas de fachada e pessoas interpostas para movimentar dinheiro obtido com o tráfico.
Os mandados são cumpridos em São Paulo, Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Valinhos, Cajamar, Aguaí, Orlândia, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Birigui, Penápolis e Araçatuba.
De acordo com a investigação, o esquema de lavagem de dinheiro tinha ramificações em diferentes regiões do estado e movimentou cerca de R$ 230 milhões. A suspeita é de que os valores tenham sido inseridos no sistema financeiro por meio de negócios formais usados para dar aparência legal ao dinheiro do crime.
O nome da operação faz referência a um ponto conhecido como Torneira, onde integrantes do grupo investigado costumavam se reunir. O local passou a ser usado como referência pelos investigadores durante o acompanhamento da célula criminosa.
Até a última atualização, não havia informações sobre prisões ou apreensões relevantes. Os mandados seguem sendo cumpridos ao longo do dia, e o material recolhido deve passar por análise para aprofundar a identificação de empresas, bens e pessoas ligadas ao esquema.