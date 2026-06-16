As forças de segurança de São Paulo deflagraram, na manhã desta terça-feira (16), a Operação Torneira, contra uma célula do PCC suspeita de atuar no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro. Ao todo, são cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em cidades do interior e da Grande São Paulo.

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A investigação é conduzida pelos Gaecos de Campinas e Araçatuba. As apurações começaram após a identificação de um grupo de traficantes ligado à facção criminosa na região de Jundiaí. Segundo os investigadores, o núcleo tinha atuação estruturada e usava empresas de fachada e pessoas interpostas para movimentar dinheiro obtido com o tráfico.

Os mandados são cumpridos em São Paulo, Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Valinhos, Cajamar, Aguaí, Orlândia, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Birigui, Penápolis e Araçatuba.