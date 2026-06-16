Uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Paulínia resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão de dois suspeitos na segunda-feira (15), no bairro Vida Nova. A ocorrência foi registrada na Rua Sebastião de Paula Ferreira, durante patrulhamento preventivo da corporação.

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Segundo a GCM, os agentes perceberam que um homem, ao avistar a viatura, tentou se livrar de uma sacola arremessando-a para dentro da casinha de um cachorro, nos fundos de um imóvel que estava desabitado. A equipe abordou dois indivíduos, sendo um maior de idade e um adolescente, e encontrou com eles dinheiro e um celular.

Durante vistoria no quintal e no interior do abrigo do animal, os guardas localizaram diversos potes de vidro e sacolas com uma substância esverdeada, que aparentava ser maconha in natura. Os envolvidos permaneceram em silêncio e foram encaminhados ao Plantão Policial, junto com o material apreendido.