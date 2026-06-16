A tecnologia de vigilância empregada pelo programa Muralha Paulista resultou, mais uma vez, na captura de um foragido da Justiça em Valinhos. Na noite de segunda-feira (15), um morador de Campinas foi preso pela PM (Polícia Militar) após ser reconhecido pelo sistema de identificação facial ao dar entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, o homem se dirigiu à recepção da UPA para realizar atendimento médico. No momento da identificação, o sistema de reconhecimento facial, integrado à plataforma de segurança estadual, comparou os dados do paciente com o banco de procurados e disparou um alerta automático à Polícia Militar.

Imediatamente, uma equipe foi deslocada ao local e conduziu o suspeito à Delegacia de Polícia para averiguação. Em consulta aos sistemas judiciais, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.