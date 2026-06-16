Um homem foi preso na segunda-feira (15) por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Cosmópolis após ser identificado com um mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia. Segundo a corporação, o valor da dívida ultrapassa R$ 27 mil.

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A equipe realizava patrulhamento quando recebeu a informação de que um indivíduo procurado pela Justiça havia sido visto nas proximidades de um estabelecimento comercial.

Os agentes se dirigiram ao local informado e realizaram buscas, mas o suspeito não foi encontrado inicialmente. Como os guardas já tinham conhecimento do endereço do procurado, deslocaram-se até o condomínio onde ele residia.