16 de junho de 2026
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Ladrão quebra vidro e é preso dirigindo ônibus furtado

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso em Hortolândia após confessar furto de ônibus da empresa Piccolotur no Jardim Minda.
Homem foi preso em Hortolândia após confessar furto de ônibus da empresa Piccolotur no Jardim Minda.

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de furtar um ônibus da empresa Piccolotur, no Jardim Minda, em Hortolândia. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima informar que o veículo trafegava pela região.

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Segundo a Polícia Militar, a equipe localizou o ônibus e realizou a abordagem. Durante a ação, o condutor confessou ter subtraído o veículo no ponto final da Avenida Anhanguera. Ele relatou que usou um cabo de madeira para quebrar um dos vidros laterais e uma tesoura para dar partida no motor.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia. O ônibus, modelo VW/Busscar, foi restituído ao representante da empresa. O infrator permaneceu preso à disposição da Justiça.

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