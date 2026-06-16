Um homem de 38 anos foi preso suspeito de furtar um ônibus da empresa Piccolotur, no Jardim Minda, em Hortolândia. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima informar que o veículo trafegava pela região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Polícia Militar, a equipe localizou o ônibus e realizou a abordagem. Durante a ação, o condutor confessou ter subtraído o veículo no ponto final da Avenida Anhanguera. Ele relatou que usou um cabo de madeira para quebrar um dos vidros laterais e uma tesoura para dar partida no motor.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia. O ônibus, modelo VW/Busscar, foi restituído ao representante da empresa. O infrator permaneceu preso à disposição da Justiça.