16 de junho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria perde força e sol espanta o tempo nublado em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Terça-feira começou nublada na região de Campinas, mas a previsão indica melhora ao longo do dia.
Terça-feira começou nublada na região de Campinas, mas a previsão indica melhora ao longo do dia.

A terça-feira (16) começou com céu nublado na RMC (Região Metropolitana de Campinas), mas a tendência é de melhora ao longo do dia. A nebulosidade diminui gradativamente, e o tempo fica parcialmente nublado no período da tarde.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Moradores devem ficar atentos à neblina entre a madrugada e o início da manhã, principalmente em áreas de serra, próximas a vegetações densas ou corpos d’água. O fenômeno, porém, se dissipa ainda nas primeiras horas do dia.

As temperaturas permanecem amenas, com mínima de 15°C e máxima de 21°C ao longo do dia. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Comentários

Comentários