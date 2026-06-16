A terça-feira (16) começou com céu nublado na RMC (Região Metropolitana de Campinas), mas a tendência é de melhora ao longo do dia. A nebulosidade diminui gradativamente, e o tempo fica parcialmente nublado no período da tarde.

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Moradores devem ficar atentos à neblina entre a madrugada e o início da manhã, principalmente em áreas de serra, próximas a vegetações densas ou corpos d’água. O fenômeno, porém, se dissipa ainda nas primeiras horas do dia.

As temperaturas permanecem amenas, com mínima de 15°C e máxima de 21°C ao longo do dia. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).