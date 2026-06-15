A Câmara de Campinas também rejeitou, na noite desta segunda-feira, o novo pedido de abertura de Comissão Processante contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania). A representação citava declarações atribuídas ao parlamentar contra o vereador Benê Lima (PL) e apontava possível conduta discriminatória por referência à orientação sexual, real ou presumida, do colega de Legislativo.

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Com a decisão dos vereadores, a denúncia protocolada pelo eleitor Frank Lenhard não avançará para a fase de investigação por Comissão Processante. O pedido sustentava que as falas atribuídas a Vini ultrapassavam os limites do debate político e poderiam configurar quebra de decoro parlamentar. A representação também afirmava que o episódio não tratava de divergência ideológica, proposta legislativa ou fiscalização do poder público, mas de ataque pessoal.

Apesar da rejeição do pedido de CP, o caso ainda é analisado em outra frente dentro da Câmara. A Corregedoria abriu procedimento para apurar possível quebra de decoro parlamentar por parte de Vini Oliveira, a partir de representação apresentada por Benê Lima.