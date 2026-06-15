As operadoras do transporte público de Campinas receberam mais de 25 mil multas nos cinco primeiros meses de 2026, segundo balanço da Emdec. A maior parte das autuações está relacionada ao descumprimento de partidas programadas, principalmente por quebra ou falta de veículos nas linhas.
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Do total de penalidades já processadas pela empresa municipal, mais de 87% correspondem a esse tipo de falha na operação. Foram cerca de 22 mil autuações por partidas que deixaram de ser cumpridas. Outras 1,5 mil multas envolveram ônibus que saíram antes ou depois do horário previsto.
O número de multas é resultado de uma operação permanente de fiscalização do sistema. Entre janeiro e maio, a Emdec contabilizou 1,7 milhão de ações em terminais, estações, pontos de parada, corredores de ônibus e garagens das empresas. Somente em maio, foram mais de 345 mil verificações.
A maior parte das ações, 1,5 milhão, foi direcionada às seis empresas concessionárias do transporte coletivo. Outras 195,2 mil fiscalizações envolveram linhas operadas pelos permissionários das quatro cooperativas do sistema alternativo.
A fiscalização ocorre durante 24 horas por dia e envolve cerca de 140 agentes da mobilidade urbana e líderes operacionais diariamente. O sistema municipal tem atualmente mais de 15 mil viagens programadas e 233 linhas em operação.
Segundo a Emdec, as linhas fiscalizadas são definidas a partir do acompanhamento remoto feito pelo Núcleo de Monitoramento de Transporte e pelas solicitações encaminhadas pelos usuários. A empresa recebe, em média, 70 pedidos por dia relacionados à operação das linhas.
As ações se concentram nos principais eixos de circulação da cidade, como as avenidas Amoreiras, no Corredor BRT Ouro Verde, e John Boyd Dunlop, no Corredor BRT Campo Grande. A fiscalização também é frequente nas regiões do Vida Nova, Vila União, Barão Geraldo, Alphaville, Sousas, Amarais e Padre Anchieta, além de terminais urbanos, estações do BRT e garagens.