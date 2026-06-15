As operadoras do transporte público de Campinas receberam mais de 25 mil multas nos cinco primeiros meses de 2026, segundo balanço da Emdec. A maior parte das autuações está relacionada ao descumprimento de partidas programadas, principalmente por quebra ou falta de veículos nas linhas.

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Do total de penalidades já processadas pela empresa municipal, mais de 87% correspondem a esse tipo de falha na operação. Foram cerca de 22 mil autuações por partidas que deixaram de ser cumpridas. Outras 1,5 mil multas envolveram ônibus que saíram antes ou depois do horário previsto.

O número de multas é resultado de uma operação permanente de fiscalização do sistema. Entre janeiro e maio, a Emdec contabilizou 1,7 milhão de ações em terminais, estações, pontos de parada, corredores de ônibus e garagens das empresas. Somente em maio, foram mais de 345 mil verificações.