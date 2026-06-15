Um trecho da Rua Barão de Jaguara, no Centro de Campinas, será totalmente interditado nesta terça-feira (16), a partir das 8h30, para obras de reparo em um afundamento na via. O bloqueio será feito entre as ruas Ferreira Penteado e Conceição.
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A intervenção será conduzida pela Secretaria de Serviços Públicos e terá apoio da Emdec na organização do trânsito. A empresa municipal também fará um pré-bloqueio no cruzamento da Barão de Jaguara com a pista interna da Avenida Dr. Moraes Salles.
Segundo a Prefeitura, o problema está relacionado a uma galeria de água pluvial centenária existente sob a via. A estrutura foi construída para dar vazão a um córrego que passa pelo local e é tombada pelo patrimônio histórico.
O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, explicou que a galeria foi feita com materiais usados na época, principalmente tijolos, que permanecem naturalmente úmidos pela ação da água. Com chuva e pressão do tráfego, pode ocorrer deslocamento de parte da estrutura.
“O material é basicamente tijolos que ficam úmidos naturalmente pela ação da água do córrego. Com a chuva, e a pressão do trânsito sobre a rua pode haver deslocamento de tijolos”, explicou Paulella.
Quando isso ocorre, a tampa de concreto sobre o canal perde sustentação e pode provocar afundamento no pavimento. Por isso, a obra será necessária para recuperar o trecho e garantir segurança na circulação.
A previsão inicial é de que os trabalhos sejam concluídos até as 17h, mas o prazo pode mudar conforme o andamento da obra e as condições climáticas.
Durante o bloqueio, o desvio será feito pela Avenida Dr. Moraes Salles, na pista interna, e pelas ruas Luzitana e Dr. César Bierrembach. Agentes da Mobilidade Urbana vão monitorar o trânsito e orientar motoristas na região.
A Emdec recomenda que, se possível, os motoristas evitem circular pelo trecho durante o período da obra.
SERVIÇO
Bloqueio na Rua Barão de Jaguara
Data: terça-feira, 16 de junho
Horário: a partir das 8h30
Previsão de término: até 17h
Trecho interditado: entre Ferreira Penteado e Conceição
Motivo: reparo em afundamento de via
Desvio: Dr. Moraes Salles, Luzitana e Dr. César Bierrembach