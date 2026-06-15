Um trecho da Rua Barão de Jaguara, no Centro de Campinas, será totalmente interditado nesta terça-feira (16), a partir das 8h30, para obras de reparo em um afundamento na via. O bloqueio será feito entre as ruas Ferreira Penteado e Conceição.

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A intervenção será conduzida pela Secretaria de Serviços Públicos e terá apoio da Emdec na organização do trânsito. A empresa municipal também fará um pré-bloqueio no cruzamento da Barão de Jaguara com a pista interna da Avenida Dr. Moraes Salles.

Segundo a Prefeitura, o problema está relacionado a uma galeria de água pluvial centenária existente sob a via. A estrutura foi construída para dar vazão a um córrego que passa pelo local e é tombada pelo patrimônio histórico.