A Anvisa manteve suspensa a comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de produtos da Ypê, marca fabricada em Amparo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15) e atinge desinfetantes, detergentes e lava-roupas líquidos.
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Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a decisão foi tomada após inspeção realizada entre os dias 27 e 30 de abril de 2026, quando foram identificados problemas no cumprimento de requisitos sanitários previstos pela RDC nº 47/2013.
A suspensão vale para todos os lotes com final 1 dos desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê fabricados antes de 1º de março de 2026. Também estão incluídos detergentes lava-louças da marca, incluindo versões com enzimas ativas, toque suave, concentrado e linhas clear e green, com o mesmo critério: lotes com final 1 fabricados antes de 1º de março.
No caso dos lava-roupas líquidos, a restrição vale para lotes com final 1 fabricados antes de 1º de abril de 2026. A lista inclui produtos das linhas Tixan Ypê e Ypê líquido, nas versões antibac, coco e baunilha e premium.
A Anvisa informou que laudos apresentados pela empresa apontaram resultados satisfatórios para os produtos fabricados depois dessas datas. Por isso, a restrição foi limitada aos lotes mais antigos. Para desinfetantes e detergentes, foram considerados adequados os itens fabricados entre 1º e 31 de março de 2026. Para lava-roupas, a conformidade foi apontada em produtos produzidos entre 1º de abril e 7 de maio de 2026.
A agência também informou que os produtos atingidos que já foram distribuídos e ainda estejam no mercado devem seguir tratativas acertadas com a empresa, com manutenção de ações de monitoramento sanitário.
O caso começou em 7 de maio, quando a Anvisa determinou a suspensão de mais de 100 lotes de produtos da Ypê após fiscalização na unidade de Amparo. Na ocasião, foram apontadas 76 irregularidades sanitárias e risco de contaminação microbiológica em itens fabricados na planta industrial.
A situação ganhou maior atenção porque, em novembro de 2025, a empresa já havia registrado um episódio de contaminação microbiológica envolvendo a bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos da linha lava-roupas.
A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria comum no ambiente, encontrada em locais como água, solo e superfícies úmidas. Em pessoas saudáveis, geralmente não causa problemas graves. O risco é maior para pessoas com imunidade baixa, como pacientes em tratamento contra câncer, transplantados, idosos e pessoas com doenças que afetam o sistema imunológico.
A Anvisa trata as medidas como preventivas para reduzir riscos à saúde da população. Consumidores que tiverem produtos dos lotes suspensos devem interromper o uso e acompanhar as orientações oficiais da agência e da empresa.