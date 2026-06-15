A Anvisa manteve suspensa a comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de produtos da Ypê, marca fabricada em Amparo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15) e atinge desinfetantes, detergentes e lava-roupas líquidos.

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Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a decisão foi tomada após inspeção realizada entre os dias 27 e 30 de abril de 2026, quando foram identificados problemas no cumprimento de requisitos sanitários previstos pela RDC nº 47/2013.

A suspensão vale para todos os lotes com final 1 dos desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê fabricados antes de 1º de março de 2026. Também estão incluídos detergentes lava-louças da marca, incluindo versões com enzimas ativas, toque suave, concentrado e linhas clear e green, com o mesmo critério: lotes com final 1 fabricados antes de 1º de março.