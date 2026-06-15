A cesta básica em Campinas ficou mais cara em maio e chegou a R$ 885,18, segundo levantamento baseado na pesquisa do Dieese. A alta mensal foi de 5,76%, percentual acima do registrado nas capitais do Sudeste monitoradas pelo estudo.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Com o novo avanço, o custo dos alimentos básicos passou a representar 54,6% do salário-mínimo vigente. Já o valor equivalente a três cestas, usado como referência para o cálculo do chamado salário-mínimo necessário para uma família, subiu para R$ 2.655,54.
O item que mais pesou no bolso do consumidor foi a batata, que ficou 69,99% mais cara em maio. A alta foi influenciada pela entressafra. O tomate também teve aumento expressivo, de 17,48%, seguido pela banana, que subiu 6,50%.
Na direção oposta, alguns produtos ajudaram a conter uma alta ainda maior da cesta. O açúcar teve queda de 5,01%, enquanto o leite integral recuou 4,02%, revertendo parte das altas observadas nos meses anteriores.
No acumulado de janeiro a maio, a cesta básica em Campinas já subiu 13,08%. Entre as cidades do Sudeste acompanhadas na comparação, o índice campineiro ficou abaixo de Vitória, com 15,93%; Rio de Janeiro, com 15,46%; e Belo Horizonte, com 14,16%. Campinas ficou acima apenas de São Paulo, onde a alta acumulada foi de 12,47%.
A batata também lidera os aumentos no acumulado do ano, com alta de 94,65%. Em seguida aparecem o tomate, com 83,39%; o leite, com 28,64%; e o feijão, com 24,65%.
Entre os produtos com queda no ano, a banana registra a maior retração, de 18,45%. O açúcar também acumula baixa, de 12,55%.
Na comparação dos últimos 12 meses, a cesta básica em Campinas acumula alta de 9,08%. O resultado indica uma aceleração recente dos preços dos alimentos no município, depois de um início de ano com cenário mais favorável para o consumidor.