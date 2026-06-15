A cesta básica em Campinas ficou mais cara em maio e chegou a R$ 885,18, segundo levantamento baseado na pesquisa do Dieese. A alta mensal foi de 5,76%, percentual acima do registrado nas capitais do Sudeste monitoradas pelo estudo.

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Com o novo avanço, o custo dos alimentos básicos passou a representar 54,6% do salário-mínimo vigente. Já o valor equivalente a três cestas, usado como referência para o cálculo do chamado salário-mínimo necessário para uma família, subiu para R$ 2.655,54.

O item que mais pesou no bolso do consumidor foi a batata, que ficou 69,99% mais cara em maio. A alta foi influenciada pela entressafra. O tomate também teve aumento expressivo, de 17,48%, seguido pela banana, que subiu 6,50%.