A Guarda Municipal de Campinas capturou duas pessoas procuradas pela Justiça em ações realizadas na região dos DICs e no Centro. As ocorrências envolveram mandados de prisão em aberto por crimes distintos.

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Na região dos DICs, uma equipe do Grupo de Ações Especiais abordou um homem que tinha mandado de prisão em aberto por roubo. Segundo a GM, o crime ocorreu em Ribeirão Preto. Após a confirmação da ordem judicial, ele foi levado ao distrito policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Em outra ocorrência, no Centro, guardas municipais avistaram uma mulher em atitude suspeita. Durante a consulta aos dados, foi constatado que havia contra ela um mandado de prisão em aberto por apropriação indébita.