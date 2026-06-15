A Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira prendeu em flagrante, na noite de domingo (14), um jovem de 25 anos suspeito de gerenciar o tráfico de drogas na cidade. A ação aconteceu na Rua Augustinho Romolini, no bairro Coração Criança.
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O detido foi identificado como Igor P. Ribeiro da Trindade, vulgo Gato Preto. Com ele, os agentes apreenderam mais de 2,1 quilos de entorpecentes, incluindo cocaína, crack e fentanil, além de três balanças de precisão e um celular.
Segundo o boletim de ocorrência, as equipes realizavam patrulhamento ostensivo pela região quando um morador, que não quis se identificar, informou que Igor estaria armazenando grande quantidade de drogas no quarto onde mora, dentro de uma caixa no guarda-roupa. O denunciante também afirmou que o suspeito estaria saindo da residência naquele momento.
Ao se deslocarem para o endereço, os guardas avistaram Igor saindo da casa. Ele demonstrou espanto ao notar a viatura e foi abordado. Em busca pessoal, os agentes encontraram o aparelho celular.
Tentativa de fuga e confissão
Ao ser informado sobre o teor da denúncia, Igor tentou fugir, sendo necessário o uso moderado da força e de algemas para contê-lo. Nesse momento, a prima do suspeito, identificada apenas como Bruna, chegou ao local e disse aos agentes que já sabia do envolvimento dele com o tráfico.
Bruna acompanhou os guardas até o interior da residência. No quarto de Igor, dentro de uma caixa de papelão no guarda-roupa, foram encontradas as drogas, as balanças de precisão e embalagens para comercialização do material. Foram apreendidos:
- 1.014 papelotes de cocaína, totalizando 1,931 kg;
- 307 ampolas de líquido transparente contendo citrato de fentanila (Fentanest);
- 207 gramas de crack a granel;
- 110 gramas de cocaína a granel;
- três balanças de precisão;
- um celular.