A Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira prendeu em flagrante, na noite de domingo (14), um jovem de 25 anos suspeito de gerenciar o tráfico de drogas na cidade. A ação aconteceu na Rua Augustinho Romolini, no bairro Coração Criança.

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O detido foi identificado como Igor P. Ribeiro da Trindade, vulgo Gato Preto. Com ele, os agentes apreenderam mais de 2,1 quilos de entorpecentes, incluindo cocaína, crack e fentanil, além de três balanças de precisão e um celular.

Segundo o boletim de ocorrência, as equipes realizavam patrulhamento ostensivo pela região quando um morador, que não quis se identificar, informou que Igor estaria armazenando grande quantidade de drogas no quarto onde mora, dentro de uma caixa no guarda-roupa. O denunciante também afirmou que o suspeito estaria saindo da residência naquele momento.