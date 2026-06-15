Uma ação conjunta entre a Polícia Federal, a Polícia Civil e o 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) resultou na apreensão de mais de 236 kg de drogas e na prisão de dois indivíduos em flagrante por tráfico, no Parque Gramado, em Americana. O prejuízo estimado ao crime organizado supera R$ 7 milhões.

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A ação ocorreu após informações repassadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), que apontavam que um carregamento de drogas seria transportado de forma camuflada em colchões armazenados em um barracão no Parque Gramado.

Durante a operação, policiais abordaram um VW Polo que deixava o local e, em seguida, entraram no imóvel indicado na denúncia. Nas buscas, os agentes localizaram 245 tijolos de pasta-base de cocaína distribuídos em 14 colchões, totalizando 236,4 quilos do entorpecente.