A segunda-feira (15) será de céu predominantemente nublado e com ocorrência de chuva na RMC (Região Metropolitana de Campinas). As precipitações podem começar ainda durante a madrugada, como continuação das condições meteorológicas observadas no domingo.

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Ao longo do dia, são esperadas chuvas recorrentes ou persistentes, com possibilidade de temporais em momentos de maior intensidade. Os termômetros devem variar entre 15°C e 22°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).