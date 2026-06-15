15 de junho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Prepare o casaco! Segunda será cinza e com temporal na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Segunda-feira terá céu nublado, chuva recorrente e possibilidade de temporais na região de Campinas.
Segunda-feira terá céu nublado, chuva recorrente e possibilidade de temporais na região de Campinas.

A segunda-feira (15) será de céu predominantemente nublado e com ocorrência de chuva na RMC (Região Metropolitana de Campinas). As precipitações podem começar ainda durante a madrugada, como continuação das condições meteorológicas observadas no domingo.

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Ao longo do dia, são esperadas chuvas recorrentes ou persistentes, com possibilidade de temporais em momentos de maior intensidade. Os termômetros devem variar entre 15°C e 22°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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