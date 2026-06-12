Professores e estudantes decidiram encerrar a greve na Unicamp após quase um mês de paralisação. O fim do movimento dos docentes foi aprovado em assembleia extraordinária realizada nesta quinta-feira (11), depois da apresentação de uma nova proposta de reajuste salarial de 3,92%.

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A proposta foi definida em reunião realizada na quarta-feira (10) entre o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp) e o Fórum das Seis, que representa entidades ligadas às universidades estaduais paulistas. A paralisação estudantil também foi encerrada em assembleia geral, após o movimento avaliar que parte importante das reivindicações foi atendida.

A decisão dos estudantes ainda deverá ser ratificada em assembleias locais. A expectativa é que, depois dessa etapa, ocorra a desocupação do prédio da Diretoria Geral de Administração (DGA), ocupado desde o dia 8 de junho.