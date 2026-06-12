Na quinta-feira (11), a Polícia Militar realizou a Operação Órion II em toda a área do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior (26º BPM/I). A ação contou com a participação de todas as Forças Táticas dos oito batalhões subordinados ao Comando de Policiamento do Interior-2, além do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia.
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Participaram da operação os batalhões: 8º BPM/I, 11º BPM/I, 26º BPM/I, 34º BPM/I, 35º BPM/I, 47º BPM/I e 49º BPM/I.
O objetivo da operação foi intensificar o policiamento para promover a segurança da população, com foco no combate ao tráfico de drogas, roubos e furtos, além da prisão de foragidos da Justiça.
Em Mogi Mirim, policiais do 49º BPM/I prenderam um criminoso que era procurado por lesão corporal e violação de domicílio. Já agentes do 34º BPM/I, também na cidade, prenderam um foragido por tráfico de drogas.
Em Mogi Guaçu, policiais militares do 11º BPM/I prenderam um homem procurado por homicídio. No mesmo município, outra pessoa foi detida por dívida de pensão alimentícia.
Ainda durante a operação, policiais do 26º BPM/I prenderam em flagrante um criminoso por tráfico de drogas. O mesmo suspeito também era procurado por esse crime, conforme informações da ocorrência enviada à reportagem.