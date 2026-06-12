Na quinta-feira (11), a Polícia Militar realizou a Operação Órion II em toda a área do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior (26º BPM/I). A ação contou com a participação de todas as Forças Táticas dos oito batalhões subordinados ao Comando de Policiamento do Interior-2, além do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia.

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Participaram da operação os batalhões: 8º BPM/I, 11º BPM/I, 26º BPM/I, 34º BPM/I, 35º BPM/I, 47º BPM/I e 49º BPM/I.

O objetivo da operação foi intensificar o policiamento para promover a segurança da população, com foco no combate ao tráfico de drogas, roubos e furtos, além da prisão de foragidos da Justiça.